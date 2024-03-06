Телекомунікаційна компанія «Київстар» готується до важливого нововведення і надала мільйонам своїх абонентів пояснення.

Так, «Київстар» попередив вже існуючих і потенційних абонентів, що відбудеться запуск нових номерів телефону з іншим кодом – 077.

Зазначимо, що на даний момент «Київстар» має у своєму розпорядженні п'ять національних кодів мережі. А саме: 67, 68, 96, 97 та 98.

Але після отриманого дозвілу від НКЕК з’явиться ще один. Дозвіл розрахований на п'ять років і надасть можливість оператору «Київстар» підключити ще 10 мільйонів нових абонентів.

"Київстар" попередив про новвоведення.

У «Київстар» підкреслювали, що номерного ресурсу, що залишався до рішення від НКЕК, вистачало для задоволення потреб абонентів у перспективі лише на найближчі два роки. Тож новий код «Київстар» 077 дозволить уникнути дефіциту вільних номерів.

У «Київстар» також уточнили, що станеться з тими номерами абонентів, які вже існують. Як позначиться нововведення на них.

«Всі номери будуть нові… Новий код – це новий номер. Номер не впливає на тариф», - пояснюють у «Київстар».

Тобто, вже на існуючих номерах змінити код на -077 буде не можна. Тож нововвведення ніяк не позначиться на вже існуючих номерах «Київстар».

У свою чергу клієнти «Київстар» нагадали оператору про неприємну проблему з деякими номерами:

«Буває так, що купуєш стартовий пакет «Київстар» і в на вайбер починають писати люди, бо раніше цією сімкою вже користувались».

Нагадаємо, що, наприклад, для контрактних планів термін дії номера "Київстар" не обмежений. Однак оператор "Київстар" має право призупинити надання послуг, якщо абонент не користується номером більше 60 днів.

Відповідаючи на питання, коли номери з новим кодом з’являться у продажу, представники «Київстар» не змогли назвати термінів:

«Наразі ми не можемо повідомити точних термінів, коли номери з кодом 077 з'являться у наявності. Просимо слідкувати за новинами на сайті та у соціальних мережах компанії».

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