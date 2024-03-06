Телекоммуникационная компания «Киевстар» готовится к важному нововведению и предоставила миллионам своих абонентов объяснение.

Так, «Киевстар» предупредил существующих и потенциальных абонентов, что состоится запуск новых номеров телефона с другим кодом – 077.

Отметим, что на данный момент «Киевстар» располагает пятью национальными кодами сети. А именно: 67, 68, 96, 97 и 98.

Но после полученного разрешения от НКЭК появится еще один. Разрешение рассчитано на пять лет и позволит оператору «Киевстар» подключить еще 10 миллионов новых абонентов.

"Киевстар" предупредил о нововведениях.

В «Киевстар» подчеркивали, чтономерного ресурса, остававшегося до решения от НКЭК, хватало для удовлетворения потребностей абонентов в перспективе лишь на ближайшие два года. Новый код «Киевстар» 077 позволит избежать дефицита свободных номеров.

В «Киевстар» также уточнили, что произойдет с уже существующими номерами абонентов. Как отразится нововведение на них.

«Все номера будут новые… Новый код – это новый номер. Номер не влияет на тариф», – объясняют в «Киевстар».

То есть, уже на существующих номерах изменить код на -077 будет нельзя. Так что нововведение никак не отразится на уже существующих номерах «Киевстар».

В свою очередь клиенты "Киевстар" напомнили оператору о неприятной проблеме с некоторыми номерами:

«Бывает так, что покупаешь стартовый пакет «Киевстар» и в вайбер начинают писать люди, потому что раньше этой симкой уже пользовались».

Напомним, что, например, для контрактных планов срок действия номера "Киевстар" не ограничен. Однако оператор "Киевстар" имеет право приостановить предоставление услуг, если абонент не пользуется номером более 60 дней.

Отвечая на вопрос, когда номера с новым кодом появятся в продаже, представители Киевстар не смогли назвать сроков.

«Сейчас мы не можем сообщить точные сроки, когда номера с кодом 077 появятся в наличии. Просим следить за новостями на сайте и социальных сетях компании».

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