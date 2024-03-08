Телекомунікаційна компанія «Київстар» звернулася до українців із новою актуальною інформацією, яка стосується абонентів й інших мобільних операторів.

У «Київстар» повідомили про нову пропозицію, яка буде діяти протягом декількох днів, пише Politeka.net.

Компанія вирішила подарувати доступ до 400+ телеканалів та 20 000 фільмів та серіалів.

Пропозиція стосується не тільки абонентів «Київстар», а й клієнтів інших мобільних операторів.

У «Київстар» також підкреслили, що пропозиція діє до 10 березня включно і не поширюється на категорію «Покупка».

«Оплата весняної пропозиції не відбувається», - запевнили у «Київстар».

У свою чергу абоненти «Київстар» звернулися до оператора зі своїми пропозиціями. Зокрема, з побажанням, щоб зв’язок був якіснішим, а додаток зрозумілішим.

«І коли вже Київстар почне працювати як мобільний зв'язок !!!?... Щось непомітно або зовсім непрацюєте. Тому що небачу жодних змін ! Та незнаю чи так є, чи випадок, але в конкурентів кращий звязок»,

«Кому воно треба, от кому? Всі фільми та серіали можна в інтернеті знайти без вашої платної програми. Краще б інтернет дарували чи знижки на тарифи, беріть із Лайфа приклад»,

«Головне, щоб потім ці додатки не надсилали повідомлень і не керували нашим життям»,

«Зробіть якусь light версію додатку, бо купа лишнього, наприклад, для людей похилого віку - воно не треба їм. Треба тільки, наприклад, канали і все, а в каналах треба повибирати ті канали які вони будуть дивитися. Їм тяжко орієнтуватися в такому запутаному для них додатку».

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