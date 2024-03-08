Телекоммуникационная компания «Киевстар» обратилась к украинцам с новой актуальной информацией, касающейся абонентов и других мобильных операторов.

В «Киевстар» сообщили о новом предложении, которое будет действовать в течение нескольких дней, пишет Politeka.net.

Компания решила подарить доступ к 400+ телеканалам и 20 000 фильмам и сериалам.

Предложение касается не только абонентов "Киевстар", но и клиентов других мобильных операторов.

В «Киевстаре» также подчеркнули, что предложение действует до 10 марта включительно и не распространяется на категорию «Покупка».

«Оплата весеннего предложения не производится», - заверили в «Киевстар».

В свою очередь, абоненты «Киевстар» обратились к оператору со своими предложениями. В частности, с пожеланием, чтобы связь была более качественной, а приложение понятнее.

«И когда уже Киевстар начнет работать как мобильная связь!!!?... Что-то незаметно или совсем не работаете. Потому что не вижу никаких изменений! Но не знаю так ли это, или случай, но у конкурентов лучшая связь»,

«Кому оно нужно, вот кому? Все фильмы и сериалы можно найти в интернете без вашей платной программы. Лучше бы интернет дарили, скидки на тарифы, берите с Лайфа пример»,

«Главное, чтобы потом эти приложения не посылали сообщений и не управляли нашей жизнью»,

«Сделайте какую-то light версию приложения, потому что куча лишнего, например, для пожилых людей - оно не нужно им. Надо только, например, каналы и все, а в каналах нужно выбрать те каналы, которые они будут смотреть. Им трудно ориентироваться в таком запутанном для них приложении».

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Также сообщалось, что "Киевстар" предупредил об изменениях в работе.