В телекоммуникационной компании «Киевстар» предупредили об изменениях, которые начинают действовать и касаются тарификации.

Изменения, о которых предупреждают в «Киевстар», начнут действовать уже с 11 марта, пишет Politeka.net.

Итак, с понедельника, 11 марта, на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ перестанут действовать некоторые архивные ТВ-пакеты для абонентов других мобильных операторов, которые оплачивают услугу банковской картой.

В «Киевстар» предупредили , что абоненты, пользующиеся пакетами Базовый 2020 и Базовый 2021 new, будут переведены на пакет Базовый 2022.

Оплата этого пакета – 120 грн/мес.

Что касается пакетов Выгодный и Семейный 2020 – они будут переведены на пакет Семейный 2021 new.

Оплата этого пакета – 150 грн/мес.

В «Киевстар» также отметили, что абонентам, которых коснутся изменения, до 30 марта 2024 года будет открыт доступ ко всем каналам и видеобиблиотеке.

«Тарификация ТВ-пакетов по новой стоимости произойдет со следующей плановой оплаты, которая должна сниматься после 11 марта», – пояснили в «Киевстаре».

Добавим, тем временем абоненты продолжают жаловаться на низкое качество услуг «Киевстар» и проблемы с Интернетом.

«Уважаемые работники Киевстара, подскажите, пожалуйста, когда на Симоненко 3 во Львове будет интернет? Месяц кормите «уже-уже, подождите»! Вы издеваетесь?»,

«Подал заявку как неделю ничего никто не делает, бросили кабель к квартире в квартире кабель есть только подключить, а нет куда. Сказал монтажник, что оборудование погорело. Еще подожду, а с понедельника, если будет также, обращусь к друзьям других, других провайдеров»,

«2 февраля подключил домашний интернет от Киевстара. На сайте было указано, что по моему адресу доступен гигабитный интернет, в магазине мне это подтвердили, операторы тоже. Но после почти двух недель мучений моих и операторов выяснилось, что для гигабитной скорости по моему адресу нужна модернизация вашего оборудования. Заявку мастер, если это правда, создал 14 февраля, сегодня 9 марта, прошло уже больше 3-х недель, но ничего не происходит, никаких сроков операторы предоставить не могут. Скажите, пожалуйста, это так и должно быть?...» , – пишут абоненты «Киевстар» на официальной странице оператора в Facebook.

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