Об изменениях, которые будут приняты и будут касаться абонентов мобильных операторов, в том числе «Киевстар», «Lifecell», «Vodafone», сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.

В сообщении говорится, что изменения предлагаются в порядке предоставления MNP.

Среди изменений – запрет налагать ограничения на абонентов относительно возможности получения ими услуги переноса номера, в том числе путем предоставления любых дополнительных услуг, которые изменяют, усложняют или даже делают невозможным получение услуги.

Также изменения готовятся относительно сокращения сообщения о вызове на перенесенный номер путем предоставления только звукового сигнала – без голосового сообщения о том, что звонится по телефону на перенесенный в сеть другого оператора номер.

Отметим, всего в Украине насчитывается более 50 миллионов абонентов. У многих людей есть несколько карт мобильных операторов. Лидерами покрытия мобильной сети Киевстар, Vodafone и Lifecell.

Есть также менее известные Интертелеком, PEOPLEnet и ТриМоб.

На днях стало известно, что оператор Vodafone Ukraine получил разрешение на использование нового кода – 075.

Новый код сети будет иметь емкость в десять миллионов номеров и срок пять лет. Новые номера будут начинаться +380 75 …

Ранее новый код получил мобильный оператор «Киевстар» – 077. На данный момент «Киевстар» использует пять национальных кодов мобильной связи: 67, 68, 96, 97 и 98.

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"Lifecell" объявил абонентам о важном нововведении.

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