Зміни, про які попередив «Київстар», почнуть діяти вже з 15 березня, пише Politeka.net.

Згідно з попередженням «Київстар», йдеться про зміну комісії на поповнення рахунку в деяких магазинах оператора.

Як повідомили у «Київстар», з 15 березня в магазинах Черкаської та Тернопільської областей поповнення рахунку через термінал самообслуговування буде мати комісію в розмірі 5%.

У «Київстар» також пояснили причину таких змін.

Мовляв, це пов’язано з підтримкою стратегії регулятора щодо впровадження безготівкових платежів, а також зменшення фінансового навантаження на партнерів мережі

«Адже комісія банку емітента завжди додатково сплачувалась партнером», - підкреслили у «Київстар».

Нагадаємо, що раніше у «Київстар» повідомили про зміни, які вступили у дію з 11 березня.

Як попередили у «Київстар», з цього дня на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ перестануть діяти деякі архівні ТВ-пакети для абонентів інших мобільних операторів, які сплачують послугу банківською карткою.

У «Київстар» також уточнили, що абоненти, які користуються пакетами Базовий 2020 та Базовий 2021 new будуть переведені на пакет Базовий, а користувачі пакетів Вигідний та Сімейний 2020 будуть переведені на пакет Сімейний 2021 new.

Крім того, абонентам, яких стосуються зміни, «Київстар» пообіцяв доступ до всіх каналів та відеобібліотеки до 30 березня.

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