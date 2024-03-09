Так, вже найближчим часом відбудуться зміни, пише Politeka.net.
Згідно з попередженням «Київстар», вони почнуть діяти вже з 11 березня.
Зміни стосуються тарифікації пакетів Київстар ТБ і торкнуться абонентів інших мобільних операторів.
Як попереджають у «Київстар», з 11 березня на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ перестануть діяти деякі архівні ТВ-пакети для абонентів інших мобільних операторів, які сплачують послугу банківською карткою.
Що саме зміниться.
Як пояснили у «Київстар», абоненти що користуються пакетами Базовий 2020 та Базовий 2021 new будуть переведені на пакет Базовий 2022.
Плата за пакет - 120 грн/міс.
Користувачі пакетів Вигідний та Сімейний 2020 будуть переведені на пакет Сімейний 2021 new.
Цим користувачам доведеться платити 150 грн/міс.
«Тарифікація ТВ-пакетів за новою вартістю відбудеться з наступної планової оплати, що має зніматися після 11 березня 2024 року», - йдеться у повідомленні оператора.
Також у «Київстар» повідомили, що абонентам яких торкнуться зміни, до 30 березня буде відкритий доступ до всіх каналів та відеобібліотеки.
Нагадаємо, раніше «Київстар» повідомив про відновлення послуги Ді-Джингл, яка була недоступною після хакерської атаки в грудні минулого року.
У "Київстар" також повідомляли вартість послуги.
Для пакету Classic це 25 грн/міс або 1 грн/день, а для пакету Premium — 50 грн/міс або 2 грн/день.
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