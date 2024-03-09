У телекомунікаційній компанії «Київстар» звернулися до українців із важливою інформацією щодо своїх послуг і оплати.

Так, вже найближчим часом відбудуться зміни, пише Politeka.net.

Згідно з попередженням «Київстар», вони почнуть діяти вже з 11 березня.

Зміни стосуються тарифікації пакетів Київстар ТБ і торкнуться абонентів інших мобільних операторів.

Як попереджають у «Київстар», з 11 березня на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ перестануть діяти деякі архівні ТВ-пакети для абонентів інших мобільних операторів, які сплачують послугу банківською карткою.

Що саме зміниться.

Як пояснили у «Київстар», абоненти що користуються пакетами Базовий 2020 та Базовий 2021 new будуть переведені на пакет Базовий 2022.

Плата за пакет - 120 грн/міс.

Користувачі пакетів Вигідний та Сімейний 2020 будуть переведені на пакет Сімейний 2021 new.

Цим користувачам доведеться платити 150 грн/міс.

«Тарифікація ТВ-пакетів за новою вартістю відбудеться з наступної планової оплати, що має зніматися після 11 березня 2024 року», - йдеться у повідомленні оператора.

Також у «Київстар» повідомили, що абонентам яких торкнуться зміни, до 30 березня буде відкритий доступ до всіх каналів та відеобібліотеки.

Нагадаємо, раніше «Київстар» повідомив про відновлення послуги Ді-Джингл, яка була недоступною після хакерської атаки в грудні минулого року.

У "Київстар" також повідомляли вартість послуги.

Для пакету Classic це 25 грн/міс або 1 грн/день, а для пакету Premium — 50 грн/міс або 2 грн/день.

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