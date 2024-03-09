В телекоммуникационной компании «Киевстар» обратились к украинцам с важной информацией о своих услугах и оплате.

Так, уже в ближайшее время произойдут изменения, пишет Politeka.net.

Согласно предупреждению "Киевстар", они начнут действовать уже с 11 марта.

Изменения касаются тарификации пакетов Киевстар ТВ и коснутся абонентов других мобильных операторов.

Как предупреждают в «Киевстар», с 11 марта на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ перестанут действовать некоторые архивные ТВ-пакеты для абонентов других мобильных операторов, оплачивающих услугу банковской картой.

Что же изменится.

Как пояснили в «Киевстар», абоненты, пользующиеся пакетами Базовый 2020 и Базовый 2021 new, будут переведены на пакет Базовый 2022.

Плата за пакет – 120 грн/мес.

Пользователи пакетов Выгодный и Семейный 2020 будут переведены на пакет Семейный 2021 new.

Этим пользователям придется платить 150 грн/мес.

«Тарификация ТВ-пакетов по новой стоимости произойдет со следующей плановой оплаты, которая должна сниматься после 11 марта 2024 года», – говорится в сообщении оператора.

Также в «Киевстар» сообщили, что абонентам которых коснутся изменения, до 30 марта будет открыт доступ ко всем каналам и видеобиблиотеке.

Напомним, ранее «Киевстар» сообщил о возобновлении услуги Ди-Джингл, которая была недоступна после хакерской атаки в декабре прошлого года.

В "Киевстаре" также сообщали стоимость услуги.

Для пакета Classic это 25 грн/мес или 1 грн/день, а для пакета Premium — 50 грн/мес или 2 грн/день.

Последние новости Украины:

Как почистить телефон и почему это нужно делать.

Абонентам "Киевстар" отключили популярную услугу – что произошло.

"Киевстар" готовится к важному нововведению.