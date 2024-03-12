Изменения, о которых предупредил "Киевстар", начнут действовать уже с 15 марта, пишет Politeka.net.

Согласно предупреждению «Киевстар», речь идет об изменении комиссии на пополнение счета в некоторых магазинах оператора.

Как сообщили в «Киевстар», с 15 марта в магазинах Черкасской и Тернопольской областей пополнение счета через терминал самообслуживания будет иметь комиссию в размере 5%.

В «Киевстар» также объяснили причину таких изменений.

Мол, это связано с поддержкой стратегии регулятора по внедрению безналичных платежей, а также уменьшению финансовой нагрузки на партнеров сети

«Комиссия банка эмитента всегда дополнительно платилась партнером», - подчеркнули в «Киевстар».

Напомним, что ранее в «Киевстаре» сообщили об изменениях, вступивших в действие с 11 марта.

Как предупредили в «Киевстар», с этого дня на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ перестанут действовать некоторые архивные ТВ-пакеты для абонентов других мобильных операторов, которые платят за услугу банковской картой.

В «Киевстар» также уточнили, что абоненты, пользующиеся пакетами Базовый 2020 и Базовый 2021 new, будут переведены на пакет Базовый 2022, а пользователи пакетов Выгодный и Семейный 2020 будут переведены на пакет Семейный 2021 new.

Кроме того, абонентам, которых коснутся изменения, «Киевстар» пообещал доступ ко всем каналам и видеобиблиотеке до 30 марта.

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