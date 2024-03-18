Телекоммуникационная компания «Киевстар» предупредила об изменениях, кого именно они коснутся и как изменится стоимость.

"Киевстар" объявил новость, которая может не всем понравиться, пишет Politeka.net.

Так, Киевстар предупредил, что на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ перестали действовать некоторые архивные ТВ-пакеты. Это касается абонентов других мобильных операторов, оплачивающих услугу банковской картой.

Абоненты, которые пользовались пакетами Базовый 2020 и Базовый 2021, теперь переведены на пакет Базовый 2022. Платить эти абоненты будут 120 грн/мес.

Абоненты, которые пользовались пакетами Семейный 2020, теперь будут пользователями пакета Семейный 2021 new.

Этот пакет стоит 150 грн/мес.

Также в «Киевстар» уточнили, когда начнет сниматься новая оплата.

«Тарификация ТВ-пакетов по новой стоимости произойдет со следующей плановой оплаты, которая должна сниматься после 11 марта», - сообщили в «Киевстаре».

Кроме того в «Киевстар» сообщили о еще одной новости относительно изменений в тарификации пакетов.

«Абонентам, которых коснутся изменения, до 30 марта 2024 года будет открыт доступ ко всем каналам и видеобиблиотеке».

Отметим, что платформа Киевстар ТВ насчитывает более 300 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна всем операторам мобильной связи в Украине.

Подключить эту услугу можно на пяти разных устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, Smart TV или ТВ-тюнере.

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