В «Киевстаре» готовятся к введению нового кода, разрешение на который уже получено.

Как известно, Киевстар использует пять национальных кодов сети.

Номера телефонов мобильного оператора начинаются с цифр 67, 68, 96, 97 и 98.

Но вскоре в продаже появятся номера, начинающиеся на +380 77.

Разрешение, полученное «Киевстар», рассчитано на пять лет. Это позволит мобильному оператору подключить еще 10 миллионов новых абонентов.

Номера с этим кодом будут новыми, так что появление +380 77 никак не отразится на уже действующих.

Точные сроки появления номеров с новым кодом пока неизвестны.

«Внедрение нового кода в нашей сети займет некоторое время…», – объясняют в «Киевстар».

Тем временем в компании сообщили о старте продаж хороших номеров по «суперценам».

Так, с 18 марта можно купить красивый номер, который легко запоминается по другим ценам. Но, отметим, тоже немаленькими. Так, серебряный номер можно купить за 600 гривен вместо 800.

Платиновый номер теперь стоит 2 000 грн вместо 3 000.

Предложение действует с 18 по 31 марта включительно. При этом в «Киевстар» отмечают, что услуга доступна для абонентов подписки.

Напомним, что новый код также скоро появится у Vodafone.

«У нас скоро будет еще один код – 075 – для номеров телефонов, вдобавок к 050, 066, 095 и 099», - подтвердили в компании.

Заказать номера с новым кодом можно будет до конца года.

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