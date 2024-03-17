Так, у «Київстар» повідомили, на яких підставах можуть списати певну суму грошей, а саме 25 гривень.

Саме стільки коштує послуга від Київстар «Домашній день».

Вона буде корисною у тому випадку, коли абоненту потрібен домашній інтернет або на день або не вистачає коштів для оплати тарифного плану.

У разі підключення послуга «Домашній день» від Київстар запрацює впродовж 5 хвилин.

У «Київстар» також підкреслили, що після підключення послуги у абонента активується Домашній Інтернет та послуги, які працюють на базі Домашнього Інтернету, а саме - Статична IP-адреса, Гігабіт, Київстар ТБ та відповідні Суперсили.

«Будь ласка, зверніть увагу. Якщо у вас тариф Все разом, працюватимуть лише послуги Домашнього Інтернету, а послуги мобільного зв’язку тарифікуватимуться за умовами, коли не знята плата за тариф чи додаткову мобільну послугу», - підкреслюють у «Київстар».

Тнрмін дії цієї послуги від Київстар - день підключення + 1 день.

У «Київстар» повідомили, що послуга Домашній день відключається автоматично після закінчення терміну дії.

Якщо абонент вніс плату за своїм тарифним планом в період дії послуги, Домашній день не відключається одразу, а залишається підключеним до завершення терміну дії.

Вартість цієї послуги від «Київстар» - 25 гривень.

У «Київстар» також додали, що ця сума знімається одноразово, одразу після підключення.

Додамо, що тим часом деякі абоненти поскаржились «Київстар» на проблеми з Інтернетом та інші негаразди.

«Поясніть, чому не працює інтернет у сім-пари? Сім-пара була підключена в 2022 р. Тоді все було нормально. Зараз (після вашої грудневої зупинки), не працює Вайбер, ТГ (нема ніяких повідомлень...). Будь ласка, поясніть тут під дописом і не пишіть про приватні повідомлення. У вашої компанії нема прямого нормального спілкування з клієнтами»,

«Панове фахівці Київстару! А не бажаєте зробити нам свято у Середино-Будській громаді, Шосткинський р-н, Сумська обл., с. Жихове? Маю на увазі зробити з поганого 2G інтернета гарний 3G? Я неодноразово вам про це повідомляв, "а воз і нині там".

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