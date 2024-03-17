Так, в «Киевстар» сообщили, на каких основаниях могут списать определенную сумму денег, а именно 25 гривен.

Именно столько стоит услуга от Киевстара «Домашний день».

Она будет полезна в том случае, когда абоненту требуется домашний интернет или на день или не хватает средств для оплаты тарифного плана.

При подключении услуга «Домашний день» от Киевстар заработает в течение 5 минут.

В «Киевстар» также подчеркнули, что после подключения услуги у абонента активируется Домашний Интернет и услуги, работающие на базе Домашнего Интернета, а именно – Статический IP-адрес, Гигабит, Киевстар ТВ и соответствующие Суперсилы.

«Пожалуйста, обратите внимание. Если у вас тариф Все вместе, будут работать только услуги Домашнего Интернета, а услуги мобильной связи будут тарифицироваться по условиям, когда не снята плата за тариф или дополнительную мобильную услугу», - подчеркивают в «Киевстар».

Срок действия этой услуги от Киевстар – день подключения + 1 день.

В «Киевстар» сообщили, что услуга Домашний день отключается автоматически по истечении срока действия.

Если абонент внес плату по тарифному плану в период действия услуги, Домашний день не отключается сразу, а остается подключенным до истечения срока действия.

Стоимость этой услуги от «Киевстар» – 25 гривен.

В Киевстар также добавили, что эта сумма снимается одноразово, сразу после подключения.

Тем временем некоторые абоненты пожаловались «Киевстар» на проблемы с Интернетом и другие неприятности.

«Объясните, почему не работает интернет в сим-парах? Сим-пара была подключена в 2022 г. Тогда все было нормально. Сейчас (после вашей декабрьской остановки), не работает Вайбер, ТГ (нет никаких сообщений...). Пожалуйста, объясните здесь под сообщением и не пишите о частных сообщениях. У вашей компании нет прямого нормального общения с клиентами»,

«Господа специалисты Киевстара! А не хотите сделать нам праздник в Середино-Будской общине, Шосткинский р-н, Сумская обл., с. Жихово? Имею в виду сделать из плохого 2G интернета хороший 3G? Я неоднократно вам об этом сообщал, "а воз и ныне там" .

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