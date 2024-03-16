Телекомунікаційна компанія «Київстар» повідомила абонентам не найприємніші новини, а також пояснила причину змін.

У «Київстар» звернулися до своїх абонентів через важливі зміни, пише Politeka.net.

Мова йде про збілшення комісії на поповнення рахунку. Але це зміни торкнуються не всіх абонентів, а лише деяких.

Як повідомили у «Київстар», поповнення рахунку через термінал самообслуговування буде мати нову комісію в магазинах Черкаської та Тернопільської областей.

Також абоентам повідомили нову суму комісії - 5%.

У «Київстар» пояснили, що зміна комісії на поповнення рахунку пов’язані з підтримкою стратегії регулятора щодо впровадження безготівкових платежів, а також зменшення фінансового навантаження на партнерів мережі, адже комісія банку емітента завжди додатково сплачувалась партнером.

У «Київстар» також нагадали абонентам, як можна поповнити рахунок без комісії.

Наприклад, через Мій Київстар - для цього необхідно завантажити додаток або звернутись за допомогою до фахівця магазину Київстар.

Також без комісії можна поповнити рахунок за номером 899 або запитом *134#.

Ще один спосіб попвнити рахунок «Київстар» без комісії – за допомогою онлайн-банкінгу (Приват, Уксіббанк, Monobank, Universal bank).

Також це можна зробити за допомогою скретч-картки.

Для цього необхідно придбати картку в магазинах на території України та дотримуватися інструкції на пакуванні.

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