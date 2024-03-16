Телекоммуникационная компания «Киевстар» сообщила абонентам не самые приятные новости, а также объяснила причину перемен.

В «Киевстар» обратились к своим абонентам из-за важных изменений, пишет Politeka.net.

Речь идет об увеличении комиссии на пополнение счета. Но эти изменения коснутся не всех абонентов, а только некоторых.

Как сообщили в «Киевстар», пополнение счета через терминал самообслуживания будет иметь новую комиссию в магазинах Черкасской и Тернопольской областей.

Также абонентам сообщили новую сумму комиссии – 5%.

В «Киевстар» объяснили, что изменение комиссии на пополнение счета связано с поддержкой стратегии регулятора по внедрению безналичных платежей, а также уменьшение финансовой нагрузки на партнеров сети, ведь комиссия банка эмитента всегда дополнительно платилась партнером.

В «Киевстар» также напомнили абонентам, как можно пополнить счет без комиссии.

Например, через Мой Киевстар - для этого необходимо загрузить приложение или обратиться за помощью к специалисту магазина Киевстар.

Также без комиссии можно пополнить счет по номеру 899 или по запросу *134#.

Еще один способ пополнить счет «Киевстар» без комиссии – с помощью онлайн-банкинга (Приват, Уксиббанк, Monobank, Universal bank).

Также это можно сделать с помощью скретч карты.

Для этого необходимо приобрести карту в магазинах на территории Украины и следовать инструкциям на упаковке.

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