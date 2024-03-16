У «Дія» повідомили користувачам, як успішно і швидко пройти перевірку, тобто з першого разу.

У застосунку «Дія» надали важливі рекомендації щодо проходження перевірки, пише Politeka.net.

Мова йде про «Дія.Підпис», якою українці користуються для підписання електронних документів та петицій, авторизування в застосунках та сайтах.

«Документи з електронним підписом мають таку саму юридичну силу, як і засвідчені вручну», - підкреслюють у «Дія».

У «Дія» вирішили надати роз’яснення, як успішно пройти перевірку, наголосивши, що під час Дія.Підпису обличчя людини порівнюється з її фото на документах.

Для того, щоб пройти перевірку Дія.Підпису з першого разу необхідно тримати камеру телефона так, щоб підборіддя було на рівні нижньої частини рамки, а лоб — верхньої. Рамка постійно має бути зеленого кольору.

«Якщо на документах ви без окулярів, то для Дія.Підпису зніміть їх також», - радять у «Дія».

Слід вибирати місце з гарним освітленням – так обличчя буде гарно видно. Але у камеру не повинні потрапляти проміння від лампи чи сонця.

Під час перевірки у «Дія.Підпис» фон має бути однотонним. У кадрі не повинно бути меблів, інших людей, картин і домашніх тварин.

«Тримайте телефон на рівні обличчя, а не знизу чи зверху», - також радять у «Дія».

У свою чергу деякі українці скаржаться на проблеми під час такої перевірки.

«Без окулярів я не бачу шо воно там пише, кліпніть чи посміхніться, а телефон приходиться тримати дуже близько»,

«Невеличка підказка - порада зняти окуляри трошки дивна, тому що наприклад я без окулярів не бачу що саме Дія каже мені зробити (посміхнутись, кліпнути), і коли я наближаю телефон щоб побачити текст - рамка стає червоною»,

«За 2 роки війни суттєво змінився зовні, пройти перевірку не можу. В чат боті мені порекомендували заново зробити водійські права або закордонний паспорт», - пишуть українці на сторінці "Дія" у Facebook.

У «Дія» в свою чергу пояснюють, що при користуванні Дія.Підписом цифровий образ обличчя, який генерується з камери, порівнюється із фото в реєстрі — тому зовнішність під час фотоперевірки має збігатися з зображенням на фото в документах.

«Дійсно, на це можуть впливати додаткові аксесуари, окуляри, наприклад. Зазвичай для підтвердження особи на нових пристроях потрібно або кліпнути кілька разів поспіль, або посміхнутися», - пояснили у «Дія».

Останні новини України:

"Київстар" оголосив про неприємні зміни.

Як швидко дізнатися, хто дзвонив із невідомого номера.

Як дізнатися, що ваш телефон точно прослуховують.