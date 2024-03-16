В "Дія" сообщили пользователям, как успешно и быстро пройти проверку, то есть с первого раза.

В приложении "Дія" предоставили важные рекомендации по прохождению проверки, пишет Politeka.net.

Речь идет о «Дія.Підпис», которым украинцы пользуются для подписания электронных документов и петиций, авторизации в приложениях и сайтах.

«Документы с электронной подписью имеют такую ​​же юридическую силу, как и заверенные вручную», - подчеркивают в «Дія».

В «Дія» решили предоставить разъяснение, как успешно пройти проверку, подчеркнув, что во время Дія. Подпись лицо человека сравнивается с его фото на документах.

Для того чтобы пройти проверку Дія. Подпись с первого раза необходимо держать камеру телефона так, чтобы подбородок был на уровне нижней части рамки, а лоб — верхней. Рамка должна быть зеленого цвета.

«Если на документах вы без очков, то для Дія. Подпись снимите их тоже», – советуют в «Дія».

Следует выбирать место с хорошим освещением – так лицо будет хорошо видно. Но в камеру не должны попадать лучи от лампы или солнца.

Во время проверки в "Дія. Подпись" фон должен быть однотонным. В кадре не должно быть мебели, других людей, картин и домашних животных.

«Держите телефон на уровне лица, а не снизу или сверху», – также советуют в «Дія».

В свою очередь, некоторые украинцы жалуются на проблемы во время такой проверки.

«Без очков я не вижу, что оно там пишет, кликните или улыбнитесь, а телефон приходится держать очень близко»,

«Небольшая подсказка – совет снять очки немного странный, потому что например я без очков не вижу что именно Дія говорит мне сделать (улыбнуться, моргнуть), и когда я приближаю телефон чтобы увидеть текст – рамка становится красной»,

«За 2 года войны существенно изменился внешне, пройти проверку не могу. В чат боте мне порекомендовали заново сделать водительские права или загранпаспорт» , - пишут украинцы на странице "Дія" в Facebook .

В «Дія» в свою очередь объясняют, что при использовании Дія. Подпись цифровой образ, который генерируется с камеры, сранивается с фото в реестре — поэтому внешность во время фотопроверки должна совпадать с изображением на фото в документах.

«Действительно, на это могут влиять дополнительные аксессуары, очки, например. Обычно для подтверждения личности на новых устройствах нужно либо моргнуть несколько раз подряд, либо улыбнуться», – объяснили в «Дія».

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