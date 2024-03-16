В приложении "Дія" предоставили важные рекомендации по прохождению проверки, пишет Politeka.net.
Речь идет о «Дія.Підпис», которым украинцы пользуются для подписания электронных документов и петиций, авторизации в приложениях и сайтах.
«Документы с электронной подписью имеют такую же юридическую силу, как и заверенные вручную», - подчеркивают в «Дія».
В «Дія» решили предоставить разъяснение, как успешно пройти проверку, подчеркнув, что во время Дія. Подпись лицо человека сравнивается с его фото на документах.
Для того чтобы пройти проверку Дія. Подпись с первого раза необходимо держать камеру телефона так, чтобы подбородок был на уровне нижней части рамки, а лоб — верхней. Рамка должна быть зеленого цвета.
«Если на документах вы без очков, то для Дія. Подпись снимите их тоже», – советуют в «Дія».
Следует выбирать место с хорошим освещением – так лицо будет хорошо видно. Но в камеру не должны попадать лучи от лампы или солнца.
Во время проверки в "Дія. Подпись" фон должен быть однотонным. В кадре не должно быть мебели, других людей, картин и домашних животных.
«Держите телефон на уровне лица, а не снизу или сверху», – также советуют в «Дія».
В свою очередь, некоторые украинцы жалуются на проблемы во время такой проверки.
«Без очков я не вижу, что оно там пишет, кликните или улыбнитесь, а телефон приходится держать очень близко»,
«Небольшая подсказка – совет снять очки немного странный, потому что например я без очков не вижу что именно Дія говорит мне сделать (улыбнуться, моргнуть), и когда я приближаю телефон чтобы увидеть текст – рамка становится красной»,
«За 2 года войны существенно изменился внешне, пройти проверку не могу. В чат боте мне порекомендовали заново сделать водительские права или загранпаспорт» , - пишут украинцы на странице "Дія" в Facebook .
В «Дія» в свою очередь объясняют, что при использовании Дія. Подпись цифровой образ, который генерируется с камеры, сранивается с фото в реестре — поэтому внешность во время фотопроверки должна совпадать с изображением на фото в документах.
«Действительно, на это могут влиять дополнительные аксессуары, очки, например. Обычно для подтверждения личности на новых устройствах нужно либо моргнуть несколько раз подряд, либо улыбнуться», – объяснили в «Дія».
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