В первую очередь номер телефона любого оператора, Vodafone , Lifecell или "Киевстар" могут похитить, пишет Politeka.net.
Один из способов – мошенники звонят по телефону, например, от имени работников мобильного оператора и сообщают о необходимости подтвердить продолжение пользования номером телефона. Объясняют это тем, что человек давно им пользуется и нужно подтверждение, что так будет и дальше. Выполнив все требования аферистов, человек в конце концов теряет номер своего мобильного телефона.
Конечная цель такой аферы – завладеть номером телефона, привязанным к банковским счетам, и украсть средства со счетов.
Чтобы обезопасить себя от таких угроз в Vodafone, в частности, предлагают контрактное обслуживание.
«Из основных преимуществ контрактного обслуживания является, в первую очередь, защита номера от возможных действий третьих лиц, потому что для подтверждения, что вы являетесь владельцем номера, нужен будет ваш документ», - объясняют в Vodafone.
Также абонент сможет заказывать детализацию событий по номеру и пользоваться услугами даже при отсутствии средств на счете.
Контрактное обслуживание в Vodafone можно получить через Дія.
Для этого, как сообщает мобильный оператор, достаточно иметь приложения My Vodafone и Дія с отображением ID-карты или загранпаспорта.
Добавим, если сим-карта перестала работать и есть подозрения, что вы стали жертвой аферистов, необходимо заблокировать карты, счета и доступ в интернет-банкинг, позвонив в банк. А также позвонить мобильному оператору, объяснить ситуацию и просить заблокировать обе сим-карты (старую и новую) до выяснения всех обстоятельств.
Кроме того, необходимо заблокировать доступы ко всем счетам, учетным записям и персональным кабинетам, к которым привязан украденный номер телефона.
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