У телекомунікаційній компанії «Київстар» оголосили про ще одні зміни, про які слід знати українцям.

Так, для абонентів «Київстар» діє акція «Щасливий день», пише Politeka.net.

Нововведення діє вже з 1 квітня.

«За умовами акції абоненти зможуть користуватися безлімітним мобільним інтернетом протягом одного дня.

"Щасливий день діятиме до 31 травня 2024 року", - кажуть у «Київстар».

Але абонентам «Київстар» слід мати на увазі, що підключити акцію можна один раз на 7 днів за 1 грн.

Крім того, у «Київстар» уточнили, що станеться після завершення дії пропозиції і скільки тоді доведеться платити:

«Мобільний інтернет надаватиметься за умовами чинного тарифного плану».

Нагадаємо, що днями абонентів «Київстар» схвилювало попередження мобільного оператора про підвищення тарифів. У «Київстар» також повідомили, що абоненти отримають додаткові послуги.

Наприклад, хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, додаткові сервіси на вибір, що з'являться у деяких тарифах — Суперсили тощо.

Однак абоненти обурені таким таким перебігом подій і заявляють на сторінці "Київстар" у Facebook про готовність перейти до інших операторів:

«Всі вже бачили оновлення цін на тарифи!! Певно більше користуватися цим оператором я не буду та переведуся до lifecell».

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