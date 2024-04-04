В телекоммуникационной компании «Киевстар» объявили еще об одних изменениях, о которых следует знать украинцам.

Так, для абонентов "Киевстар" действует акция "Счастливый день", пишет Politeka.net.

Нововведение действует уже с 1 апреля.

По условиям акции, абоненты смогут пользоваться безлимитным мобильным интернетом в течение одного дня.

"Счастливый день будет действовать до 31 мая 2024", - говорят в «Киевстар».

Но абонентам «Киевстар» следует иметь в виду, что подключить акцию можно раз в 7 дней за 1 грн.

Кроме того, в «Киевстар» уточнили, что произойдет после завершения действия предложения и сколько тогда придется платить:

«Мобильный интернет будет предоставляться по условиям действующего тарифного плана».

Напомним, что на днях абонентов "Киевстар" взволновало предупреждение мобильного оператора о повышении тарифов. В «Киевстаре» также сообщили, что абоненты получат дополнительные услуги.

Например, минуты для звонков на другие сети, дополнительные гигабайты мобильного интернета, дополнительные сервисы по выбору, которые появятся в некоторых тарифах — Суперсилы и т.д.

Однако абоненты возмущены таким ходом событий и заявляют на странице "Киевстар" в Facebook о готовности перейти к другим операторам:

«Все уже видели обновление цен на тарифы!! Наверное, больше пользоваться этим оператором я не буду и переведусь в lifecell» .

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