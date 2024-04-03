Функціонал «Дії» продовжує розширюватись, українцям оголосили, кого стосується нова послуга і хто може розраховувати на компенсацію у майбутньому.

У «Дії» запустили перший етап подання заяв у міжнародний Реєстр збитків, пише Politeka.net.

«Ваше житло постраждало? Подавайте заяву в Реєстр просто зараз через застосунок Дія. Кожна заява українців є дуже важливою. Саме ви можете пришвидшити запуск компенсаційного механізму й сформувати фундамент для майбутніх репарацій», - звернулися у Дія до українців, зазначивши, що це складний і тривалий процес, тож працювати потрібно вже зараз і разом.

У «Дія» наголосили, що на таке майно має бути Акт про обстеження від місцевої влади.

Така послуга у «Дія» схвилювала багатьох українців, чиє майоно постраждало внаслідок бойових дій. Хтось втратив взагалі усе, хтось втратив частину нерухомості, автомобіль, бізнес.

«А що тим людям, які внутрішні переселенці які не знають про долю свого житла, чому їм немає компенсації житла бо виплати зняли гуманітарку теж не видають - за що існувати?»,

«А що робити, якщо пошкодженим майном є автомобіль? А місцева влада не створила ніякої комісії яка б це фіксувала?»,

«Шо робити людям з окупованих теріторій, ні майна, ні компенсаціі, невже неможливо шось зробити?»,

«Чи з'явиться в Дії заява про пошкоджене рухоме майно, а саме авто?»,

«Чи є можливість внесення даних про пошкодження від імені юридичних осіб?», - хвилюються люди, звертаючись до представників «Дія» на офіційній сторінці сервісу у Facebook.

Відповідаючи на питання, у «Дія» запевнили, що це тільки перший етап послуги:

«Згодом заяви зможуть подати власники зруйнованого чи пошкодженого майна, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях».

Наразі, щоб скористатися послугою зараз треба оновити застосунок «Дія».

На першому етапі через застосунок можна подати заяви лише про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок, інше житлове приміщення.

У майбутьному буде можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури, насильство.

Також скарги зможе подавати бізнес і держава.

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