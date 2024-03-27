Українцям пояснили, чи можуть підробити їх підпис в «Дії» так само, як від руки.

У «Дії» повідомили, що за допомогою функції «Дія. Підпис» можна, зокрема, підписати важливий договір, петицію чи увійти на державний сайт за кілька кліків.

Як з’ясувалося, дедалі більше українців використовують Дія.Підпис і найчастіше для авторизації на сайтах і у застосунках, для отримання послуг у «Дії», а також для підписання документів та петицій.

«Документи, засвідчені Дія.Підписом, мають таку ж юридичну силу, як і підписані від руки. А робиться це швидко та зручно. А ще це захищено й безпечно. Підпис від руки можна підробити, а Дія.Підпис — ні», - запевняють у «Дія».

Зазначимо, Дія.Підпис можна отримати, якщо у користувача є хоча б один з цих документів у застосунку Дія: ID-картка, біометричний закордонний паспорт, закордонний паспорт, виданий після 2015 року або посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання.

Дія.Підпис – це безкоштовно і він діє один рік або до моменту його видалення.

Для того, щоб отримати Дія. Підпис необхідно автооризуватись у застосунку «Дія», перейти до меню, потім у Дія.Підпис і натиснути його активацію.

«Підтвердьте особу через перевірку за фото. Вигадайте 5-значний код для Дія.Підпису», - розповіли у Дії про останні кроки у створенні «Дія. Підпис».

У «Дія» також розповіли, як українці можуть бути впевнені, що їхнім «Дія.Підпис» не скористаються інші особи.

«Перед кожним підписанням вам потрібно пройти підтвердження особи через перевірку за фото та ввести PIN-код для Дія.Підпису. Щоб ніхто, крім вас, не зміг підписати ваші документи», - підкреслюють у «Дія».

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