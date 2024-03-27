Украинцам объяснили, могут ли подделать их подпись в Дія так же, как от руки.

В «Дія» сообщили, что с помощью функции "Дія. Подпись" можно, в частности, подписать важный договор, петицию или войти на государственный сайт за несколько кликов.

Как выяснилось, все больше украинцев используют Дія. Подпись и чаще всего для авторизации на сайтах и ​​приложениях, для получения услуг в «Дія», а также для подписания документов и петиций.

«Документы, заверенные Дія.Подписью, имеют такую ​​же юридическую силу, как и подписаны от руки. А делается это быстро и удобно. А еще это защищено и безопасно. Подпись от руки можно подделать, а Дія. Подпись нет», - уверяют в «Дія».

Отметим, Дія. Подпись можно получить, если у пользователя есть хотя бы один из этих документов в приложении Дія: ID-карта, биометрический загранпаспорт, загранпаспорт, выданный после 2015 года или вид на временное или постоянное место жительства.

Дія. Подпись – это бесплатно и она действует один год или до момента его удаления.

Для того, чтобы получить Дія. Подпись необходимо авторизовать в приложении «Дія», перейти в меню, затем в Дія. Подпись и нажать ее активацию.

«Подтвердите личность через проверку по фото. Придумайте 5-значный код для Дія. Подписи», - рассказали в Дія о последних шагах в создании «Дія. Подпись».

В «Дия» также рассказали, как украинцы могут быть уверены, что их «Дія. Подпись» не воспользуются другие лица.

«Перед каждым подписанием вам нужно пройти подтверждение личности через проверку за фото и ввести PIN-код для Дія. Подписи. Чтобы никто кроме вас не смог подписать ваши документы», - подчеркивают в «Дія».

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