В «Дія» сообщили, что с помощью функции "Дія. Подпись" можно, в частности, подписать важный договор, петицию или войти на государственный сайт за несколько кликов.
Как выяснилось, все больше украинцев используют Дія. Подпись и чаще всего для авторизации на сайтах и приложениях, для получения услуг в «Дія», а также для подписания документов и петиций.
«Документы, заверенные Дія.Подписью, имеют такую же юридическую силу, как и подписаны от руки. А делается это быстро и удобно. А еще это защищено и безопасно. Подпись от руки можно подделать, а Дія. Подпись нет», - уверяют в «Дія».
Отметим, Дія. Подпись можно получить, если у пользователя есть хотя бы один из этих документов в приложении Дія: ID-карта, биометрический загранпаспорт, загранпаспорт, выданный после 2015 года или вид на временное или постоянное место жительства.
Дія. Подпись – это бесплатно и она действует один год или до момента его удаления.
Для того, чтобы получить Дія. Подпись необходимо авторизовать в приложении «Дія», перейти в меню, затем в Дія. Подпись и нажать ее активацию.
«Подтвердите личность через проверку по фото. Придумайте 5-значный код для Дія. Подписи», - рассказали в Дія о последних шагах в создании «Дія. Подпись».
В «Дия» также рассказали, как украинцы могут быть уверены, что их «Дія. Подпись» не воспользуются другие лица.
«Перед каждым подписанием вам нужно пройти подтверждение личности через проверку за фото и ввести PIN-код для Дія. Подписи. Чтобы никто кроме вас не смог подписать ваши документы», - подчеркивают в «Дія».
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