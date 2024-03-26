У «Дія» повідомили про старт нового опитування, але натомість отримали хвилю гніву і роздратованості.

«Дія» оголосила про чергове опитування, пише Politeka.net. Тепер українцям пропонують обрати в «Дії» склад Національного журі.

Так, кожен тепер може обрати кандидата на суддівське крісло в національному журі.

Саме члени журі вирішуватимуть, скільки балів віддати від України артистам з інших країн у фіналі «Євробачення-2024» в Мальме.

Для того, щоб узяти участь в новому опитуванні в «Дія» необхідно зайти у застосунок, натиснути Сервіси, перейти в Опитування і обрати одного кандидата.

Опитування в «Дія» триватиме до 1 квітня. П’ять кандидатів з найбільшою кількістю голосів увійдуть до складу національного журі.

Однак таке оголошення розсердило і розсварило українців. Так, «Дії» пригадали масштабний збій, який стався під час голосування в нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024". Як пояснювали в Мінцифри, проблеми сталися через неспроможність реєстрів обробити величезний потік запитів користувачів.

Також коористувачі «Дія» висловлюють впевненість, що людям зараз взагалі не до «Євробачення-2024».

«Це жарт?»,

«Хоч би знову ДІЯ не прилягла»,

«Ну навіщо ці голосування»,

«Може, опитування по мобілізації якесь зробити? Чи це найважливіші питання, які залишилися у воюючій країні зараз?»,

«Навіщо воно зараз українцям?»,

«Можливо будемо висувати більш нагальні питання для опитування? В країні війна, яке в біса Євробачення»,

«Більш важливих питань за це кляте Євробачення немає?»,

«Дія, ви колись чули про таке поняття, як емпатія? Якщо так, то ви її абсолютно не маєте. Тривога, ракети, руйнування, а ви питаєте про якесь кляте Євробачення? Ви на приколі?», - коментують українці нове опитування в «Дія».

Деякі вирішили заспокоїти критиків:

«Вас ніхто не змушує голосувати. Пройдіть повз, чого психувати»,

«Ініціаторами опитувань є не Дія, а замовник. Ну якщо МО буде цікаво провести опитування про мобілізацію, то може й зроблять. А от Мінкульту і Суспільному цікаво провести опитування про Євробачення і тут нема нічого поганого».

Останні новини України:

"Київстар" змінює тарифи і умови обслуговування.

В "Дія" попередили всіх про неприємний сюрприз.

У "Київстар" оголосили нові ціни на популярну послугу.