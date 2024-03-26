В «Дія» сообщили о старте нового опроса, а в ответ получили волну гнева и раздражительности.

В «Дія» объявили об очередном опросе, пишет Politeka.net.

Теперь украинцам предлагают выбрать состав Национального жюри.

Так, каждый теперь может выбрать кандидата на судейское кресло в национальном жюри.

Именно члены жюри будут решать сколько баллов отдать от Украины артистам из других стран в финале «Евровидения-2024» в Мальме.

Для того чтобы принять участие в новом опросе в «Дія» необходимо зайти в приложение, нажать Сервисы, перейти в Опрос и выбрать одного кандидата.

Опрос в "Дія" продлится до 1 апреля. Пять кандидатов с самым большим количеством голосов войдут в состав национального жюри.

Однако такое объявление разозлило и рассорило украинцев. Так, "Діє" припомнили масштабный сбой, который произошел во время голосования в нацотборе на международный песенный конкурс "Евровидение-2024". Как объясняли в Минцифре, проблемы произошли из-за несостоятельности реестров обработать огромный поток запросов пользователей.

Также пользователи "Дія" выражают уверенность, что людям сейчас вообще не до "Евровидения-2024".

«Это шутка?»,

«Хотя бы опять Дія не прилегла»,

«Ну зачем эти голосования»,

«Может быть, опрос по мобилизации какой-нибудь сделать? Или это самые важные вопросы, которые остались в воюющей стране сейчас?»,

«Зачем оно сейчас украинцам?»,

«Возможно будем выдвигать более насущные вопросы для опроса? В стране война, какое к черту Евровидение»,

«Более важных вопросов, чем это проклятое Евровидение нет?»,

«Дія, вы когда-нибудь слышали о таком понятии, как эмпатия? Если да, то у вас ее совершенно нет. Тревога, ракеты, разрушения, а вы спрашиваете о каком-то проклятом Евровидении? Вы на приколе? , – комментируют украинцы новый опрос в «Дія».

Некоторые решили успокоить критиков:

"Вас никто не заставляет голосовать. Пройдите мимо, чего психовать»,

«Инициаторами опросов не Дія, а заказчик. Ну если МО будет интересно провести опрос о мобилизации, то, может, и сделают. А вот Минкульту и Общественному интересно провести опрос о Евровидении и здесь нет ничего плохого» .

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