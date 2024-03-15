У «Дія» нові зміни, які стосуються тисяч українців, тож потрібно знати, що саме тепер працює по-іншому.

У «Дія» оголосили про важливі зміни, пише Politeka.net. Вони торкнуться тих, кому необхідно оформити субсидію.

«Оформити субсидію з Дією відтепер ще простіше. Спростили процес подання заяви», - повідомили у додатку «Дія».

Відтепер оформити субсидію українці можуть на порталі всього за 10 хвилин.

І для цього не потрібно стояти в чергах, збирати купу довідок, заповнювати багато заяв і їздити до установ.

Бо більшість документів підтягнеться у «Дія» з реєстрів.

Як оформити субсидію в "Дія".

Раніше на оформлення субсидії у «Дія» йшло 30 хвилин, тепер послугу можна отримати втричі швидше. Заповнити буде необхідно лише 7 полів замість 21.

Українців також закликали звернути увагу на важливу умову у «Дія»:

«Сервіс доступний для українців, які жодного разу не оформлювали субсидію».

Оформлення субсидії у «Дія» безкоштовне.

У «Дія» також зробили пояснення щодо оформлення сусбидії.

«Заяву може подати одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Враховуються доходи членів сім’ї зі складу домогосподарства, якщо вони проживають за іншою адресою. Водночас житлову субсидію не можуть призначити одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за фактичним».

Як оформити субсидію в "Дія".

Щоб оформити субсидію у «Дія» потрібн Зареєструватися чи авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі Дія. У меню Послуги, вибрати — Заява на субсидію.

Далі необхідно перевірити коректність даних у профілі користувача або актуалізувати їх за необхідності.

Потім слід завантажити необхідні копії документів для отримання субсидії.

І останній крок - підписати заяву електронним підписом або Дія.Підпис.

«Сповіщення про результат надійде протягом 30 днів на електронну пошту та відобразиться в особистому кабінеті на порталі Дія в розділах: Зверніть увагу та Замовлені послуги», - повідомляють у Дія.

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