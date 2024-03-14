Житлову субсидію на оплату послуг можуть отримати українці, коли цього вимагають життєві обставини.

Від даних, які заповнюють українці при подачі документів на отримання субсидії, залежить чи буде призначена пільга. Потрібно бути дуже уважним та точним, адже будь-яка помилка може вартувати призначення субсидій.

Якщо дані були заповнені неправдиво і це буде доведено після призначення субсидій, то доведеться все віддати та компенсувати державі. В ПФУ повідомили про два випадки, коли субсидію змусять повернути.

Відзначається, що відповідальність за достовірність інформації покладається на отримувача допомоги. У випадку, якщо подані дані виявляться неправдивими і це має вплив на встановлення права на отримання субсидії та її розмір, і при цьому отримана сума перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів, що становить 170 гривень, надмірно виплачену субсидію необхідно повернути.

Інший випадок, коли можуть скасувати субсидію, - це приховування інформації, яка має вплив на право на отримання субсидії або на її розмір. Такі дані слід повідомляти протягом 30 днів з моменту виникнення змін.

Якщо допомогу продовжено на наступний період, суму субсидії може бути утримано, а щомісячні виплати можуть бути зменшені на максимум 20%.

Житлову субсидію на оплату послуг можуть отримувати не лише громадяни України, а й іноземці або особи без громадянства, і для цього не потрібно бути власником житла.

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