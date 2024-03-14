Від даних, які заповнюють українці при подачі документів на отримання субсидії, залежить чи буде призначена пільга. Потрібно бути дуже уважним та точним, адже будь-яка помилка може вартувати призначення субсидій.
Якщо дані були заповнені неправдиво і це буде доведено після призначення субсидій, то доведеться все віддати та компенсувати державі. В ПФУ повідомили про два випадки, коли субсидію змусять повернути.
Відзначається, що відповідальність за достовірність інформації покладається на отримувача допомоги. У випадку, якщо подані дані виявляться неправдивими і це має вплив на встановлення права на отримання субсидії та її розмір, і при цьому отримана сума перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів, що становить 170 гривень, надмірно виплачену субсидію необхідно повернути.
Інший випадок, коли можуть скасувати субсидію, - це приховування інформації, яка має вплив на право на отримання субсидії або на її розмір. Такі дані слід повідомляти протягом 30 днів з моменту виникнення змін.
Якщо допомогу продовжено на наступний період, суму субсидії може бути утримано, а щомісячні виплати можуть бути зменшені на максимум 20%.
Житлову субсидію на оплату послуг можуть отримувати не лише громадяни України, а й іноземці або особи без громадянства, і для цього не потрібно бути власником житла.
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