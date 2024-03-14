Жилищную субсидию на оплату услуг могут получать украинцы, когда этого требуют жизненные обстоятельства.

От данных, заполняемых украинцами при подаче документов на получение субсидии, зависит будет ли назначена льгота. Нужно быть очень внимательным и точным, ведь любое заблуждение может стоить назначения субсидий.

Если данные были заполнены ложно и это будет доказано после назначения субсидий, придется все отдать и компенсировать государству. В ПФУ сообщили о двух случаях, когда субсидию заставят вернуть.

Отмечается, что ответственность за достоверность информации возлагается на получателя пособия. В случае, если данные окажутся ложными и это имеет влияние на установление права на получение субсидии и ее размер, и при этом полученная сумма превышает 10 необлагаемых налогом минимумов доходов, что составляет 170 гривен, чрезмерно выплаченную субсидию необходимо вернуть.

Другой случай, когда могут отменить субсидию, - это сокрытие информации, влияющей на право на получение субсидии или на ее размер. Такие данные следует сообщать в течение 30 дней с момента возникновения изменений.

Если пособие продлено на следующий период, сумма субсидии может быть удержана, а ежемесячные выплаты могут быть уменьшены на максимум 20%.

Жилищную субсидию на оплату услуг могут получать не только граждане Украины, но и иностранцы или лица без гражданства, и для этого не нужно быть собственником жилья.

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