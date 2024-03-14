От данных, заполняемых украинцами при подаче документов на получение субсидии, зависит будет ли назначена льгота. Нужно быть очень внимательным и точным, ведь любое заблуждение может стоить назначения субсидий.
Если данные были заполнены ложно и это будет доказано после назначения субсидий, придется все отдать и компенсировать государству. В ПФУ сообщили о двух случаях, когда субсидию заставят вернуть.
Отмечается, что ответственность за достоверность информации возлагается на получателя пособия. В случае, если данные окажутся ложными и это имеет влияние на установление права на получение субсидии и ее размер, и при этом полученная сумма превышает 10 необлагаемых налогом минимумов доходов, что составляет 170 гривен, чрезмерно выплаченную субсидию необходимо вернуть.
Другой случай, когда могут отменить субсидию, - это сокрытие информации, влияющей на право на получение субсидии или на ее размер. Такие данные следует сообщать в течение 30 дней с момента возникновения изменений.
Если пособие продлено на следующий период, сумма субсидии может быть удержана, а ежемесячные выплаты могут быть уменьшены на максимум 20%.
Жилищную субсидию на оплату услуг могут получать не только граждане Украины, но и иностранцы или лица без гражданства, и для этого не нужно быть собственником жилья.
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