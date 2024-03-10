Міністерство соціальної політики нагадало, що навіть у такій ситуації, коли українці мають борги за комуналку, є два виходи отримати субсидію.

Громадяни України, чиї доходи не дозволяють їм оплачувати комунальні послуги, мають право на отримання житлової субсидії. Однак таку допомогу можуть отримати не всі українці.

В субсидії можуть відмовити, якщо претендент має борги за комунальні послуги на суму понад 680 гривень та вони прострочені більше 90 днів. Є два шляхи, як отримати субсидію за наявності боргів за комуналку. Про це пишуть в Мінсоцполітики.

Міністерство соціальної політики нагадало, що навіть у такій ситуації, коли у українців існують борги за комуналку, існують два виходи. Перший варіант - укладання договору реструктуризації боргу між постачальником комунальних послуг та споживачем. Копія цього договору має бути додана до заяви на отримання субсидії.

У відомстві додали, також, якщо відмовлено у призначенні житлової субсидії через заборгованість за комунальні послуги, особа може подати нову заяву на отримання субсидії, в якій буде вказано перелік послуг, за якими немає заборгованості з оплати.

Наприклад, якщо домогосподарство має борги за водопостачання, субсидію на опалення українцям все одно можна отримати. У цьому випадку в заяві на отримання субсидії не потрібно вказувати комунальні послуги, за якими є заборгованість.

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