Министерство социальной политики напомнило, что даже в такой ситуации, когда у украинцев существуют долги за коммуналку, есть два выхода получить субсидию.

Граждане Украины, чьи доходы не разрешают им оплачивать коммунальные услуги, имеют право на получение жилищной субсидии. Однако, такую ​​помощь могут получить не все украинцы.

В субсидии могут отказать, если у претендента долги за коммунальные услуги на сумму более 680 гривен и они просрочены более 90 дней. Есть два пути, как получить субсидию при наличии долгов за коммуналку. Об этом пишут в Минсоцполитики.

Министерство социальной политики напомнило, что даже в такой ситуации, когда у украинцев существуют долги за коммуналку, есть два выхода. Первый вариант – заключение договора реструктуризации долга между поставщиком коммунальных услуг и потребителем. Копия этого договора должна быть приложена к заявлению на получение субсидии.

В ведомстве добавили также, если отказано в назначении жилищной субсидии из-за задолженности за коммунальные услуги, лицо может подать новое заявление на получение субсидии, в котором будет указан перечень услуг, по которым нет задолженности по оплате.

Например, если у домохозяйства долги за водоснабжение, субсидию на отопление украинцам все равно можно получить. В этом случае в заявлении на получение субсидии не нужно указывать коммунальные услуги, по которым задолженность.

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