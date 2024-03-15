В "Дії" объявили о важных изменениях, пишет Politeka.net. Они коснутся тех, кому необходимо оформить субсидию.
«Оформить субсидию с Действием отныне еще проще. Упростили процесс подачи заявления», - сообщили в приложении «Действие».
Теперь оформить субсидию украинцы могут на портале всего за 10 минут.
И для этого не нужно стоять в очередях, собирать кучу справок, заполнять много заявлений и ездить в учреждения.
Потому что большинство документов подтянется в Дія из реестров.
Как оформить субсидию в "Дія".
Раньше на оформление субсидии в «Дія» уходило 30 минут, теперь услугу можно получить в три раза быстрее. Заполнить будет нужно только 7 полей заместо 21.
Украинцев также призвали обратить внимание на важное условие в «Дія»:
«Сервис доступен для украинцев, ни разу не оформлявших субсидию».
Оформление субсидии в «Дія» бесплатно.
В "Дія" также сделали объяснения по оформлению субсидии.
«Заявление может подать один из зарегистрированных в жилом помещении лиц. Учитываются доходы членов семьи из состава домохозяйства, если они проживают по другому адресу. В то же время жилищную субсидию не могут назначить одновременно по зарегистрированному месту жительства и по фактическому».
Как оформить субсидию в "Дія".
Чтобы оформить субсидию в «Дія», нужно зарегистрироваться или авторизироваться в кабинете гражданина на портале Дія. В меню Услуги, выбрать – Заявление на субсидию.
Далее необходимо проверить корректность данных в пользовательском профиле или актуализировать их при необходимости.
Затем следует загрузить необходимые копии документов для получения субсидии.
И последний шаг – подписать заявление электронной подписью или Дія. Подпись.
«Уведомление о результате поступит в течение 30 дней на электронную почту и отобразится в личном кабинете на портале Дія в разделах: Обратите внимание и Заказанные услуги», - сообщают в Дія.
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