В «Дії» новые изменения, которые касаются тысяч украинцев, нужно знать, что именно теперь работает по-другому.

В "Дії" объявили о важных изменениях, пишет Politeka.net. Они коснутся тех, кому необходимо оформить субсидию.

«Оформить субсидию с Действием отныне еще проще. Упростили процесс подачи заявления», - сообщили в приложении «Действие».

Теперь оформить субсидию украинцы могут на портале всего за 10 минут.

И для этого не нужно стоять в очередях, собирать кучу справок, заполнять много заявлений и ездить в учреждения.

Потому что большинство документов подтянется в Дія из реестров.

Как оформить субсидию в "Дія".

Раньше на оформление субсидии в «Дія» уходило 30 минут, теперь услугу можно получить в три раза быстрее. Заполнить будет нужно только 7 полей заместо 21.

Украинцев также призвали обратить внимание на важное условие в «Дія»:

«Сервис доступен для украинцев, ни разу не оформлявших субсидию».

Оформление субсидии в «Дія» бесплатно.

В "Дія" также сделали объяснения по оформлению субсидии.

«Заявление может подать один из зарегистрированных в жилом помещении лиц. Учитываются доходы членов семьи из состава домохозяйства, если они проживают по другому адресу. В то же время жилищную субсидию не могут назначить одновременно по зарегистрированному месту жительства и по фактическому».

Как оформить субсидию в "Дія".

Чтобы оформить субсидию в «Дія», нужно зарегистрироваться или авторизироваться в кабинете гражданина на портале Дія. В меню Услуги, выбрать – Заявление на субсидию.

Далее необходимо проверить корректность данных в пользовательском профиле или актуализировать их при необходимости.

Затем следует загрузить необходимые копии документов для получения субсидии.

И последний шаг – подписать заявление электронной подписью или Дія. Подпись.

«Уведомление о результате поступит в течение 30 дней на электронную почту и отобразится в личном кабинете на портале Дія в разделах: Обратите внимание и Заказанные услуги», - сообщают в Дія.

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