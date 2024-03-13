Отримання житлової субсидії на оплату комунальних послуг доступне не лише для громадян України.

Українцям, які опинились в важких умовах, може бути призначена субсидія. На субсидію можуть претендувати люди, доходи яких не дозволяють сплачувати комуналку в повному розмірі. В ПФУ дали однозначну відповідь, чи може орендар отримати субсидію.

Отримання житлової субсидії на оплату комунальних послуг доступне не лише для громадян України, але й для іноземців та осіб без громадянства, при цьому не вимагається володіння житлом.

За інформацією Пенсійного фонду, можливість надання житлової субсидії не обмежується лише зареєстрованими мешканцями. Таку допомогу також можуть отримати члени сім'ї, які проживають разом, але не мають реєстрації, на підставі орендної угоди.

У договорі оренди має бути вказано, що орендар відповідає за оплату комунальних послуг. Існує категорія осіб, зокрема внутрішньо переміщені особи (ВПО), які можуть претендувати на субсидію, навіть не маючи договору оренди, але при цьому подаючи відповідну довідку ВПО. Декларація про склад домогосподарства та кількість проживаючих має бути заповнена вірно, незалежно від статусу - ВПО чи орендар.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів щодо правил надання субсидій, важливо пам'ятати, що субсидія призначається лише за одним місцем проживання - фактичним або зареєстрованим (офіційно задекларованим).

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