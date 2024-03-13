Получение жилищной субсидии на оплату коммунальных услуг доступно не только гражданам Украины.

Украинцам, оказавшимся в тяжелых условиях, может быть назначена субсидия. На субсидию могут претендовать люди, доходы которых не разрешают платить коммуналку в полном размере. В ПФУ дали однозначный ответ, может ли арендатор получить субсидию.

Получение жилищной субсидии на оплату коммунальных услуг доступно не только гражданам Украины, но и иностранцам и лицам без гражданства, при этом не требуется владение жильем.

По информации Пенсионного фонда, возможность предоставления жилищной субсидии не ограничивается только зарегистрированными жителями. Такую помощь могут получить члены семьи, проживающие вместе, но не имеющие регистрации, на основании арендного соглашения.

В договоре аренды должно быть указано, что арендатор отвечает за оплату коммунальных услуг. Существует категория лиц, в том числе внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые могут претендовать на субсидию, даже не имея договора аренды, но при этом предоставляя соответствующую справку ВПЛ. Декларация о составе домохозяйства и количестве проживающих должна быть заполнена верно, независимо от статуса - ВПЛ или арендатор.

Согласно постановлению Кабинета Министров о правилах предоставления субсидий, важно помнить, что субсидия назначается только по одному месту жительства - фактическим или зарегистрированным (официально задекларированным).

Последние новости Украины:

Напомним, что украинцы рискуют потерять субсидии, в Минсоцполитики дали объяснение.

Как писала Politeka, украинцы смогут получить субсидию на дрова.

Также Politeka сообщала, что украинцев ошеломили неприятной проблемой, субсидии получают не все.