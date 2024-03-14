В Україні стартувала реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ-2024).

Реєстрація на НМТ-2024 триватиме до 11 квітня включно, пише Politeka.net.

Реєстрація проводиться в безпаперовій формі, то ж для регістрації вступникам потрібно створити персональний кабінет на сайті УЦОЯО та виконати ряд необхідних дій.

По-перше, вказати реєстраційні дані, серед яких контактна інформація і категорія «випускник поточного року» чи «випускник минулих років». А також вибрати навчальний предмет на вибір і населений пункт в межах України Україні або за кордоном, де плануєтсья проходити НМТ-2024. Також необхідно завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів.

НМТ-2024

Інформацію та копії документів необхідно надіслати на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти. Для цього просто необхідно натиснути відповідну кнопку.

«Також наголосимо, що тим потенційним учасникам / учасницям, які ще не мають / не отримали РНОКПП, варто подбати про його отримання. Адже це найперше, що потрібно буде зазначити під час створення персонального кабінету на сайті УЦОЯО», - підкреслюють у Центрі оцінювання якості освіти.

НМТ-2024

Під час заповнення реєстраційної форми обов’язово необхідно вказати навчальний предмет на вибір та населений пункт в Україні, де вступник перебуватиме в дні проведення НМТ-2024 або населеного пункту за кордоном.

«Цю інформацію буде використано для розподілу учасників за тимчасовими екзаменаційними центрами», - пояснили у Центрі.

Вступників закликають звернути увагу на те, що навчальні предмети, які увійшли до обов’язкових, будуть автоматично зазначені в сервісі реєстрації. Отже із запропонованого переліку предметів необхідно буде вказати тільки один предмет на вибір.

«Реєстрація для проходження тестування з меншої або більшої кількості предметів неможлива», - йдеться у поясненні Центра щодо НМТ-2024.

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