У телекомунікаційній компанії «Київстар» надали важливу інформацію щодо надання компенсації і хто може на неї розраховувати.

Так, у «Київстар» повідомили про закриття послуги StarFіnd. Натомість абоненти тепер можуть підключити послугу «Мобільна безпека».

«Функції захисту рідних та смартфона тепер в одному додатку», - повідомили у «Київстар».

Так, користувачі цього додатку від «Київстар» можуть відстежувати пересування своїх близьких на мапі онлайн, створювати безпечні і небезпечні місця для різних учасників, отримувати сповіщення про повітряні тривоги, вуличні бої, артобстріли, хімічні та ядерні загрози, щоб захистити себе та своїх близьких.

Також додаток надає можливість прокласти шлях до близьких без точної адреси і отримувати повідомлення, коли хтось із учасників заходить або виходить з безпечного або небезпечного місця.

Крім того послуга від «Київстар» надає можливість заблокувати свій смартфон дистанційно, увімкнути сирену відразу після втрати або крадіжки смартфона, видалити особисті дані дистанційно.

«Безплатна доставка знайденого телефона. Додаток виводить на екран повідомлення про винагороду за повернення. Отримайте компенсацію, якщо вам не повернуть смартфон протягом 14 днів», - перерахували у «Київстар» плюси від додатку.

Вартість залежить від обраного функціоналу. «Захист» - 10,5 грн на тиждень.

«Повернення телефона і компенсація. Сповіщеннь від місць (5 шт). Компенсація у разі втрати – 5 000 гривень», - повідомили у «Київстар».

Якщо ж буде обрано «Захист+», платити буде необхідно 14 гривень на тиждень.

«Повернення телефона і компенсація. Сповіщеннь від місць (безліміт). Компенсація у разі втрати – 7 000 гривень», - розповіли у «Київстар».

Нагадаємо, раніше "Київстар" оголосив про коменсацію для всіх абонентів після масштабної хакерської атаки, яка сталася у грудні 2023-го року.

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