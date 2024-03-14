В телекоммуникационной компании «Киевстар» предоставили важную информацию о компенсации и кто может на нее рассчитывать.

Так, в «Киевстар» сообщили о закрытии услуги StarFind. Вместо нее абоненты теперь могут подключить услугу «Мобильная безопасность».

«Функции защиты родных и смартфона теперь в одном приложении», - сообщили в «Киевстаре».

Так, пользователи этого приложения от «Киевстар» могут отслеживать передвижение своих близких на карте онлайн, создавать безопасные и опасные места для разных участников, получать уведомления о воздушных тревогах, уличных боях, артобстрелах, химических и ядерных угрозах, чтобы защитить себя и своих близких.

Также приложение дает возможность проложить путь к близким без точного адреса и получать уведомления, когда кто-то из участников заходит или выходит из безопасного или опасного места.

Кроме того, услуга от «Киевстар» предоставляет возможность заблокировать свой смартфон дистанционно, включить сирену сразу после потери или кражи смартфона, удалить личные данные дистанционно.

«Бесплатная доставка найденного телефона. Приложение выводит на экран сообщение о вознаграждении за возвращение. Получите компенсацию, если вам не вернут смартфон в течение 14 дней», - перечислили в «Киевстар» плюсы от приложения.

Стоимость зависит от выбранного функционала. «Защита» – 10,5 грн в неделю.

«Возвращение телефона и компенсация. Уведомлений от мест (5 шт). Компенсация при потере – 5 000 гривен», - сообщили в «Киевстар».

Если же будет выбрана «Защита+», платить будет необходимо 14 гривен в неделю.

«Возвращение телефона и компенсация. Уведомлений от мест (безлимит). Компенсация при потере – 7 000 гривен», - рассказали в «Киевстар».

Напомним, ранее "Киевстар" объявил о комменсации для всех абонентов после масштабной хакерской атаки, которая произошла в декабре 2023 года.

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