Українцям повідомили, що треба зробити за 30 днів, щоби не втратити субсидію.

Субсидія продовжує надаватись українцям, які опинились в скрутному становищі. При цьому існує можливість втрати субсидії для тих, хто її вже отримує. В Пенсійному фонді України та Кабміні повідомили, що потрібно зробити за 30 днів, щоб не втратити субсидію.

Зокрема йдеться про ситуацію, коли українець не повідомив про виникнення певних змін у майновому або родинному складі. В такому разі існує можливість втратити субсидію.

Необхідно інформувати про наступні зміни:

у складі осіб, що проживають у житлі;

у соціальному статусі членів домогосподарства, наприклад, шлюб чи розлучення;

у сімейному складі;

в переліку або умовах надання житлово-комунальних послуг;

у переліку витрат на утримання багатоквартирного будинку;

у постачальниках комунальних послуг або створення об’єднання співвласників.

У разі, коли зміни не були повідомлені і виплати скасовані, необхідно подати новий запит на отримання субсидії та заповнити декларацію знову.

Новиц запит про отримання субсидій зробити онлайн через особистий кабінет на вебсайті ПФУ, використовуючи електронний підпис, або звернутись безпосередньо до відділення ПФУ. Також можна подати письмове звернення поштою або особисто, маючи при собі або передаючи його через довірену особу.

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