Украинцам сообщили, что нужно сделать за 30 дней, чтобы не потерять субсидию.

Субсидия продолжает предоставляться украинцам, оказавшимся в затруднительном положении. При этом существует возможность утраты субсидии для тех, кто ее уже получает. В Пенсионном фонде Украины и Кабмине сообщили, что нужно сделать за 30 дней, чтобы не потерять субсидию.

В частности, речь идет о ситуации, когда украинец не сообщил о возникновении определенных изменений в имущественном или семейном составе. В этом случае существует возможность потерять субсидию.

Необходимо информировать о следующих изменениях:

в составе лиц, проживающих в жилье;

в социальном статусе членов домохозяйства, например, брак или развод;

в семейном составе;

в перечне или условиях предоставления жилищно-коммунальных услуг;

в перечне расходов на содержание многоквартирного дома;

в поставщиках коммунальных услуг или объединение совладельцев.

Если изменения не были уведомлены и выплаты отменены, необходимо подать новый запрос на получение субсидии и заполнить декларацию снова.

Новицы запрос о получении субсидий сделать онлайн через личный кабинет на вебсайте ПФУ, используя электронную подпись, или обратиться непосредственно в отделение ПФУ. Также можно подать письменное обращение по почте или лично, имея при себе или передавая его через доверенное лицо.

Последние новости Украины:

Напомним, что украинцы рискуют потерять субсидии, в Минсоцполитики дали объяснение.

Как писала Politeka, украинцы смогут получить субсидию на дрова.

Также Politeka сообщала, что украинцев ошеломили неприятной проблемой, субсидии получают не все.