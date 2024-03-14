Тарифи вже зараз пропонують підняти двічі за 2024 рік - йдеться про квітень та липень.

Незважаючи на мораторій про підвищення тарифів на комунальні послуги, для українців зовсім скоро зросте один з тарифів. Йдеться про тариф на воду, який збільшиться вже в квітні. В середньому подорожчання сягне на 12%. Але це ще не все, в липні тарифи зростеть ще на 14%. Названо міста, де тарифи збільшаться.

Тарифи вже зараз пропонують підняти двічі за 2024 рік. Йдеться про квітень та липень.

Таким чином, вартість кубометра води у Львові досягне 27,2 гривні, тоді як у Кропивницькому – вражаючі 61,72 гривні. Тоді як у Чернівцях збільшення тарифу на воду може становити близько 40 копійок за кубічний метр, у Кропивницькому ця цифра може сягнути майже 16 гривень.

При цьому, зростання тарифу на воду зафіксують також у інших містах: Київ, Дніпро, Черкаси, Нікополь, Хмельницький, Вінниця, Рівне, Бровари, Ужгород, Львів, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Дрогобич.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг країни, підкреслив, що НКРЕКП має намір затвердити значне підвищення тарифів, що стосуватиметься як семи водоканалів на заході України, так і чотирнадцяти великих водоканалів у інших регіонах, з потенційним збільшенням вартості послуг на 20, 30, а подекуди навіть 60%.

Джерело: Українська енергетика.

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