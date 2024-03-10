Українцям повідомили не лише про зміни, а й нагадали, як потрібно передавати показники лічильників у Газсеті.

Зміни для клієнтів "Нафтогаз" було введено з березня. Стало відомо, що у частини споживачів зміниться постачальник блакитного палива. Відомо, що це відбудеться у трьох регаонах України. про це українців попередили у прес-службі "Нафтогаз".

Повідомляєтьс, що 270 тисяч споживачів блакитного палива на території Буковини, Житомирщини та Івано-Франківщини перейдуть на постачання газу від компанії Газмережі. Постачальником було отримано ліцензію у:

Чернівецькій області;

Тисменицькому районі Івано-Франківської області;

Коростишівському районі на Житомирщині.

Хоча тарифи на сам газ залишаються незмінними, за доставку газу сплачувати доведеться згідно з новими банківськими реквізитами. У разі наявності переплат за доставку газу, здійснену на рахунки АТ "Чернівцігаз", АТ "Тисьменицягаз" та АТ "Коростишівгаз", споживачі мають можливість її повернути. Для цього необхідно подати заяву у найближчий Центр обслуговування клієнтів Газмереж.

Українцям також нагадали, як потрібно передавати показники лічильників до Газмереж. Це можна зробити через сайти самої компанії або сайту Нафтогаз. Тобто без реєстрації за спрощеною процедурою на сайті Gas.ua; в особистому кабінеті на вебсторінці "Нафтогазу"; за допомогою чатів GASUA у Viber, Telegram або Facebook та SMS-повідомленням на номер 4647.

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