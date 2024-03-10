Изменения для клиентов "Нафтогаз" были введены с марта. Стало известно, что у части потребителей сменится поставщик голубого топлива. Известно, что это произойдет в трех регионах Украины. Об этом украинцев предупредили в пресс-службе "Нафтогаза".
Сообщается, что 270 тысяч потребителей голубого топлива на территории Буковины, Житомирщины и Ивано-Франковской области перейдут на поставки газа от компании Газсети. Поставщиком была получена лицензия по:
- Черновицкой области;
- Тисменицком районе Ивано-Франковской области;
- Коростышевском районе Житомирской области.
Хотя тарифы на газ остаются неизменными, за доставку газа платить придется согласно новым банковским реквизитам. В случае наличия переплат за доставку газа, осуществленную на счета АО "Черновцыгаз", АО "Тысменицагаз" и АО "Коростышевгаз", потребители могут ее вернуть. Для этого необходимо подать заявление в ближайший Центр обслуживания клиентов "Газмереж".
Украинцам также напомнили, как нужно передавать показатели счетчиков в Газсети. Это можно сделать через сайты самой компании или сайта Нафтогаз. То есть без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua; в личном кабинете на веб-странице "Нафтогаза"; с помощью чата GASUA в Viber, Telegram или Facebook и SMS-сообщением на номер 4647.
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