Несмотря на мораторий о повышении тарифов на коммунальные услуги, для украинцев совсем скоро вырастет один из тарифов. Речь идет о тарифе на воду, который увеличится уже в апреле. В среднем подорожание достигнет 12%. Но это еще не все, в июле тарифы поднимутся еще на 14%. Названы города, где тарифы увеличатся.
Тарифы уже сейчас предлагают поднять дважды за 2024 год. Речь идет о апреле и июле.
Таким образом, стоимость кубометра воды во Львове достигнет 27,2 гривны, тогда как в Кропивницком – впечатляющие 61,72 гривны. В то время как в Черновцах увеличение тарифа на воду может составить около 40 копеек за кубический метр, в Кропивницком эта цифра может составить почти 16 гривен.
При этом рост тарифа на воду зафиксируют также в других городах: Киев, Днепр, Черкассы, Никополь, Хмельницкий, Винница, Ровно, Бровары, Ужгород, Львов, Тернополь, Луцк, Ивано-Франковск, Черновцы, Дрогобыч.
Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг страны, подчеркнул, что НКРЭКУ намерен утвердить значительное повышение тарифов, что касается как семи водоканалов на западе Украины, так и четырнадцати крупных водоканалов в других регионах, с потенциальным увеличением стоимости услуг на 20, 30, а иногда даже 60%.
Источник: Украинская энергетика.
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