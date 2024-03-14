В Украине стартовала регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ-2024).

Регистрация на НМТ-2024 продлится до 11 апреля включительно, пишет Politeka.net.

Регистрация проводится в безбумажной форме, поэтому для регистрации поступающим нужно создать персональный кабинет на сайте УЦОКО и выполнить ряд необходимых действий.

Во-первых, указать регистрационные данные, включая контактную информацию и категорию «выпускник текущего года» или «выпускник прошлых лет». А также выбрать учебный предмет на выбор и населенный пункт в пределах Украины или за рубежом, где планируется проходить НМТ-2024. Также необходимо загрузить сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов.

НМТ-2024

Информацию и копии документов необходимо отправить на обработку в региональный центр оценки качества образования. Для этого просто нужно нажать подходящую кнопку.

«Также подчеркнем, что тем потенциальным участникам/участницам, которые еще не имеют/не получили РНОКПП, стоит позаботиться о его получении. Ведь это первое, что нужно будет отметить при создании персонального кабинета на сайте УЦОКО», - подчеркивают в Центре оценивания качества образования.

НМТ-2024

При заполнении регистрационной формы обязательно необходимо указать учебный предмет на выбор и населенный пункт в Украине, где поступающий будет находиться в дни проведения НМТ-2024 или населенного пункта за границей.

«Эта информация будет использована для распределения участников по временным экзаменационным центрам», - пояснили в Центре.

Поступающих призывают обратить внимание на то, что вошедшие в обязательные учебные предметы будут автоматически указаны в сервисе регистрации. Следовательно, из предложенного перечня предметов необходимо будет указать только один предмет на выбор.

«Регистрация для прохождения тестирования по меньшему или большему количеству предметов невозможна», - говорится в пояснении Центра относительно НМТ-2024.

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