У телекомунікаційній компанії «Київстар» повідомили про чергові зміни, які торкнуться українців.

Зміни, про які попередили у «Київстар», вже діють. Так, згідно з повідомленням «Київстар», на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ перестали діяти деякі архівні ТВ-пакети для абонентів інших мобільних операторів, які сплачують послугу банківською карткою.

Ці зміни вступили у дію вже з 11 березня.

У «Київстар» також оголосили нові суми для оплати за послугу.

Абоненти, що користуються пакетами Базовий 2020 та Базовий 2021 new будуть переведені на пакет Базовий 2022. Оплата - 120 грн/міс.

Ті, хто користувався пакетами Вигідний та Сімейний 2020 були переведені на пакет Сімейний 2021 new.

Оплата за цей пакет - 150 грн/міс.

Також у «Київстар» повідомили, що для тих абонентів, яких торкнуться змінибуде відкритий доступ до всіх каналів та відеобібліотеки. Така пропозиція діє до 30 березня.

«Тарифікація ТВ-пакетів за новою вартістю відбудеться з наступної планової оплати, що має зніматися після 11 березня», - уточнили у «Київстар».

Додамо, також у «Київстар» нагадали про тариф «ВСЕ РАЗОМ Wow + ТБ».

Абонент отримає швидкий інтернет, доступ до платформи Київстар ТБ та мобільний зв’язок.

Коштує такий тариф - 125 грн/міс.

Також нагадаємо, що «Київстар» готується до зміни комісії на поповнення рахунку в деяких магазинах.

А саме в магазинах Черкаської та Тернопільської областей.

«Поповнення рахунку через термінал самообслуговування буде мати комісію в розмірі 5%», - попереджають у «Київстар».

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