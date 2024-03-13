В телекоммуникационной компании «Киевстар» сообщили об очередных изменениях, которые коснутся украинцев.

Изменения, о которых предупредили в «Киевстар», уже действуют. Так, согласно сообщению «Киевстар», на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ перестали действовать некоторые архивные ТВ-пакеты для абонентов других мобильных операторов, оплачивающих услугу банковской картой.

Эти изменения вступили в силу уже с 11 марта.

В «Киевстар» также объявили новые суммы для оплаты за услугу.

Абоненты, пользующиеся пакетами Базовый 2020 и Базовый 2021 new, будут переведены на пакет Базовый 2022. Оплата - 120 грн/мес.

Те, кто пользовался пакетами Выгодный и Семейный 2020 были переведены на пакет Семейный 2021 new.

Оплата за этот пакет – 150 грн/мес.

Также в «Киевстар» сообщили, что для тех абонентов, которых коснутся изменения, будет открыт доступ ко всем каналам и видеобиблиотеке. Такое предложение действует до 30 марта.

«Тарификация ТВ-пакетов по новой стоимости произойдет со следующей плановой оплаты, которая должна сниматься после 11 марта», – уточнили в «Киевстаре».

Добавим, также в «Киевстаре» напомнили о тарифе «ВСЕ ВМЕСТЕ Wow + ТВ».

Абонент получит быстрый интернет, доступ к платформе Киевстар ТВ и мобильную связь.

Стоит такой тариф – 125 грн/мес.

Также напомним, что «Киевстар» готовится к смене комиссии по пополнению счета в некоторых магазинах.

А именно в магазинах Черкасской и Тернопольской областей.

«Пополнение счета через терминал самообслуживания будет иметь комиссию в размере 5%», – предупреждают в «Киевстаре».

Последние новости Украины:

Как найти iPhone, если он выключен или украден

Платить не нужно: "Киевстар" сделал объявление, касающееся всех.

"Киевстар" выдвинул важное требование абонентам.