Изменения, о которых предупредили в «Киевстар», уже действуют. Так, согласно сообщению «Киевстар», на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ перестали действовать некоторые архивные ТВ-пакеты для абонентов других мобильных операторов, оплачивающих услугу банковской картой.
Эти изменения вступили в силу уже с 11 марта.
В «Киевстар» также объявили новые суммы для оплаты за услугу.
Абоненты, пользующиеся пакетами Базовый 2020 и Базовый 2021 new, будут переведены на пакет Базовый 2022. Оплата - 120 грн/мес.
Те, кто пользовался пакетами Выгодный и Семейный 2020 были переведены на пакет Семейный 2021 new.
Оплата за этот пакет – 150 грн/мес.
Также в «Киевстар» сообщили, что для тех абонентов, которых коснутся изменения, будет открыт доступ ко всем каналам и видеобиблиотеке. Такое предложение действует до 30 марта.
«Тарификация ТВ-пакетов по новой стоимости произойдет со следующей плановой оплаты, которая должна сниматься после 11 марта», – уточнили в «Киевстаре».
Добавим, также в «Киевстаре» напомнили о тарифе «ВСЕ ВМЕСТЕ Wow + ТВ».
Абонент получит быстрый интернет, доступ к платформе Киевстар ТВ и мобильную связь.
Стоит такой тариф – 125 грн/мес.
Также напомним, что «Киевстар» готовится к смене комиссии по пополнению счета в некоторых магазинах.
А именно в магазинах Черкасской и Тернопольской областей.
«Пополнение счета через терминал самообслуживания будет иметь комиссию в размере 5%», – предупреждают в «Киевстаре».
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