У «Київстар» попередили про важливі зміни, які стосуватимуться багатьох абонентів і відбудуться в два етапи.

Так, у «Київстар» готуються до змін в додаткових послугах і деяких тарифах передплати на контракту, пише Politeka.net.

Абонентів «Київстар» запевняють, що ці зміни вводяться задля того, щоб їм запропонувати більше можливостей для спілкування із рідними, а також і далі інвестувати в розширення та кіберзахист мережі.

«Ми оновлюємо наповнення й умови обслуговування», - кажуть у «Київстар».

"Київстар" змінює тарифи.

А саме, для деяких тарифів передплати. Зміни відбудуться з 9 квітня.

Для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів - вже з 1 травня.

«Зміни стосуватимуться тих тарифів, які не оновлювалися рік і більше», - підкреслюють у «Київстар».

У «Київстар» також уточнили додаткові послуги, які можна використовувати в оновлених тарифах. Серед них хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові сервіси на вибір, що з'являться у деяких тарифах — Суперсили, роумінг як вдома — користуйтеся умовами тарифу за кордоном, а також додаткові гігабайти мобільного інтернету.

"Київстар" змінює тарифи.

Крім того, у «Київстар» вирішили уніфікувати умови оплати додаткових послуг, таких як інтернет, дзвінки та SMS, після використання тарифних обсягів.

Так, якщо раніше після використання тарифних гігабайтів абонент платив 10 грн за кожні наступні 100 МБ, то надалі за 20 грн компанія буде надавати безлімітний інтернет до кінця доби.

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