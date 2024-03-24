У «Київстар» звернулися до абонентів із новою інформацією, яка стосується нових цін на послуги.

Як повідомляють у «Київстар», користувачі Київстар ТБ можуть отримати знижку.

Сума знижки - до 56%. Її можна використати при оплаті карткою на пакети «Сімейний» і «Преміум HD» на 3 або 12 місяців користування.

Також у «Київстар» уточнили, що отримати знижку можна до 31 березня.

При цьому підпика на пакет «Сімейний» на три місяці дозволить зекономити 34% від вартості. Якщо ж вона буде оформлена на 12 місяців, зекономити можна буде до 41%.

«Щодо пакета «Преміум HD», то його можна придбати на 3 місяці з економією 46%, на рік – зі знижкою 56%», - повідомляють у «Київстар».

У «Київстар» також повідомили, що кожен із цих пакетів дозволяє дивитись контент на п’яти пристроях одночасно. Тобто на смартфоні, планшеті, ноутбуці, Smart TV, приставці.

Також у користувачів є можливість створити дитячий профіль, під’єднавши його до свого акаунту.

У «Київстар» також уточнили, хто може скористатися цією знижкою.

Згідно з повідомленням, знижка на кількамісячні пакети розповсюджується для нових та активних користувачів платформи кіно та телебачення незалежно від мобільного оператора зв’язку й інтернет-провайдера.

При цьому у «Київстар» також вказали на важливу умову. Щоб оформити підписку необхідно заплатити за пакет за весь період.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що «Київстар» отримав новий код для мобільних номерів — 77. Тобто нові номери будуть починатися так: +380 77.

Ємність коду — 10 млн номерів.

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