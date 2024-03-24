В «Киевстар» обратились к абонентам с новой информацией, касающейся новых цен на услуги.

Как сообщают в «Киевстар», пользователи Киевстар ТВ могут получить скидку.

Сумма скидки – до 56%. Ее можно использовать при оплате картой на пакеты «Семейный» и «Премиум HD» на 3 или 12 месяцев пользования.

Также в «Киевстар» уточнили, что получить скидку можно до 31 марта.

При этом подписка на пакет «Семейный» на три месяца позволит сэкономить 34% стоимости. Если она будет оформлена на 12 месяцев, сэкономить можно будет до 41%.

«Что касается пакета «Премиум HD», то его можно приобрести на 3 месяца с экономией 46%, в год – со скидкой 56%», - сообщают в «Киевстар».

В «Киевстар» также сообщили, что каждый из этих пакетов позволяет смотрит контент на пяти устройствах одновременно. То есть на смартфоне, планшете, ноутбуке, Smart TV, приставке.

Также у пользователей есть возможность создать детский профиль, подсоединив его к своему аккаунту.

В «Киевстар» также уточнили, кто может воспользоваться этой скидкой.

Согласно сообщению, скидка на несколько месяцев распространяется для новых и активных пользователей платформы кино и телевидения независимо от мобильного оператора связи и интернет-провайдера.

При этом в «Киевстар» также указали на важное условие. Чтобы оформить подписку, необходимо заплатить за пакет за весь период.

Напомним, ранее стало известно, что «Киевстар» получил новый код для мобильных номеров – 77. То есть новые номера будут начинаться так: +380 77.

Емкость кода – 10 млн номеров.

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