У телекомунікаційіній компанії «Київстар» попередили своїх клієнтів про обмеження, які можуть застосувати.

У «Київстар» оголосили про можливі обмеження для користувачів тарифів IoT, пише Politeka.net.

Так, попереджається, що, якщо абонент здійснює підключення 10 і більше SIM-карток впродовж одного розрахункового періоду, при цьому 30% та більше з підключених SIM-карток активні лише перший розрахунковий період підключення, то Київстар має право обмежити наступне підключення додаткових SIM-карток такому абоненту.

Обмеження для повторних підключень можуть застосуватися вже з 1 квітня і торкнуться таких тарифів: IoT Start, IoT Miні, IoT База.

IoT — це комплекс пристроїв, які взаємодіють між собою і з зовнішнім середовищем через мережу зв’язку.

Як зазначають у «Київстар», авдяки IoT можна автоматично і в режимі реального часу відстежувати роботу різних систем і виконання процесів.

Наприклад, перевіряти справність обладнання чи бачити рух вантажівок.

Для організації IoT-інфраструктури потрібні розумні датчики та сенсори, оснащені спеціальними М2М SIM-картами, платформа для контролю обладнання, керування системою, збору та обробки всіх даних, а такж мережа для зв’язку пристроїв між собою і з платформою (GSM, LTE або NB-IoT).

«Київстар» запевняє, що може надати бізнесу все необхідне для побудови IoT-інфраструктури: М2М SIM-карти, власні мережі для бездротової передачі даних, ПЗ для збору, зберігання й обробки інформації.

Зараз технологію IoT використовують у багатьох індустріях.

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